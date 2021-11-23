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Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:40 Son Güncelleme: 23.11.2021 14:55

Amazon ve Apple'a 200 milyon Euro'luk rekor ceza!

AA
Amazon ve Apple’a 200 milyon Euro’luk rekor ceza!

İtalya Rekabet Kurumu'ndan, ABD merkezli satış platformu Amazon ve teknoloji firması Apple'a, rekor ceza geldi. İki şirkete piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 203,2 milyon avroluk para cezası verildi.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli satış platformu Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 203,2 milyon avroluk para cezası verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Apple ve Beats markalarının ürünlerini satan satıcıların, "amazon.it" internet sitesinde karşılaştıkları kısıtlamalar nedeniyle bu cezanın verildiği belirtildi.

İtalya Rekabet Kurumunun soruşturmasında, Apple ve Beats'in sadece belirli satıcıların "amazon.it" sitesinde satış yapmasına izin verdiği ve bunun da Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

AMAZON'DAN ORANTISIZ TEPKİSİ

Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a da 134,5 milyon avro ceza kesen İtalya Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a "amazon.it"e uyguladıkları ayrımcı kısıtlamaları sonlandırması talimatını da verdi.

Amazon'dan yapılan açıklamada ise söz konusu cezanın "orantısız ve haksız" olduğu, cezaya itiraz edileceği bildirildi.

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Amazon ve Apple'a 200 milyon Euro'luk rekor ceza!
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