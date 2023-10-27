Ambulans şoförü: Her gün insanlığın yakıldığını görüyoruz

İngiliz BBC haber kanalı, Gazze'de görev yapan ambulans şoförü Mahmut Bedevi'nin yaşadıklarına mercek tuttu. Bedevi "İnsanlığın yok olduğunu, yandığını, yerle bir olduğunu görüyoruz. Çok zor durumlar oluyor. Ambulans şoförü olarak yaşananlara alışıyorsun. Eller, baş ya da kesilmiş bedenler. Buna alıştık. Sadece insanların hayatlarını kurtarmaya odaklanıyorum. Çalışırken eşi ve altı çocuğum için endişeleniyorum. Ağır bir şekilde bombardıman olurken saatte bir ailemi aramaya çalışıyorum. Ancak telefon iyi çekmiyor. Şebeke iyi olup olmadıklarını öğrenmek için aramaya ancak yetiyor. Bombardıman azalınca sakinleşiyorum ama hissizim, gözlerim uzaklara dalıyor" dedi. Bedevi, kızının doktor, bir oğlunun hemşire bir oğlunun da öğretmen olduğunu anlattı.