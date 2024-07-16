ABD'de siyasi karışıklık derinleşiyor. Eski başkan Donald Trump'a yönelik önceki gün gerçekleştirilen suikast girişiminin yankıları sürüyor. Trump'ı mitingi sırasında kulağından vuran 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'ın motivasyonu hâlâ bilinmiyor. FBI, Crooks'un tek başına hareket ettiğini belirtse de Trump'ı neden öldürmek istediğine dair bir açıklama yapılmadı. Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti.Kasımdaki seçimde Trump'a rakip olan ABD Başkanı Joe Biden da Ulusa Sesleniş konuşması yaptı ve ülkesindeki siyasi kutuplaşmanın son bulması gerektiğini kaydetti. Ancak uzmanlara göre suikast girişimi siyasi bölünmeyi daha da derinleştirecek. Bu nedenle "Amerika Birleşik Devletleri değil artık. Amerika ayrışmış devletleri" yorumları yapıldı. Öte yandan ABD'de başkanları korumakla görevli olan Gizli Servis, Donald Trump'a suikast girişimi ile Amerikan kamuoyunda tartışılıyor. Thomas Matthew Crooks isimli suikastçının silahıyla miting alanına nasıl bu kadar yaklaşabildiği sorusu gündemde.