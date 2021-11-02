Amerikalı Müslümanlar, ABD nüfusuna kıyasla 2020’de daha fazla bağış yaptı

Müslüman Hayırseverlik Girişimi tarafından Indiana Üniversitesi Lilly Aile Hayırseverlik Okulu'na yaptırılan "Müslüman Amerikalılar Veriyor 2021" adlı çalışmaya göre, Amerikalı Müslümanlar 2020'de toplam 4,3 milyar dolar bağışta bulundu. Müslüman Amerikalıların yıllık ortalama bağış oranının 3 bin 241 dolar olduğuna işaret edilen çalışmada, bu rakamın ABD'deki genel nüfus içinde 1905 dolar civarında olduğu aktarıldı.

Çalışmada, Amerikalı Müslümanların yaptığı bağışların çoğunun yerel amaçlar için kullanıldığının, yalnızca yüzde 15'inin uluslararası kampanyalara gittiğinin altı çizildi. Bağışlara ek olarak, Müslüman Amerikalıların, inanç temelli kampanyalara yılda ortalama 66,61 saat ve inanç temelli olmayanlar için ise 45,93 saat gönüllü olduğu ifade edildi.

Çalışmada, İslam dininin zekat ve sadaka gibi konularda Müslümanları sorumlu tutması ve teşvik etmesinin bu oranların yüksek çıkmasında etkili olduğu değerlendirilmesi yapıldı. 17 Mart-7 Nisan'da yapılan çalışmaya, ülke genelinde 1003'ü Müslüman Amerikalı toplam 2 bin 5 kişi katıldı.