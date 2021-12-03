Amerikan Forbes dergisinden çarpıcı Bayraktar TB2 analizi!

KUVVET ÇARPANI!

Yazıda ABD merkezli Donanma Araştırmaları Merkezi'nden Samuel Bendett'in de TB2 SİHA'larla ilgili görüşüne yer verildi. Bendett'in "Rus ordusu, Türk TB2 insansız hava aracını Ukrayna için kuvvet çarpanı olarak kabul ediyor" ifadelerinin yer aldığı yazıda, Rus ordusunun askerlerin böyle bir tehditle nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri için düzenli olarak karşı drone eğitimi verdiğine dikkat çekildi.