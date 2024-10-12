Amerika’nın en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından Zakat Vakfı kasırga sonrası yardım sağlıyor

ABD'yi etkisi altına alan Kasırga Milton, Çarşamba gecesi Florida'nın Körfez Kıyısı'na Kategori 3 şiddetinde vururken, Zakat Foundation of America (ZFA) etkilenen topluluklara anında yardım ulaştırmak için hızla harekete geçti. Kasırganın karaya çıkışı, Florida genelinde yıkıcı rüzgarlar, hayati tehlike oluşturan fırtına dalgaları ve yıkıcı sel baskınlarına yol açtı ve binlerce kişiyi yerinden etti, kritik altyapılar zarar gördü.

ZFA'nin beş kişilik ekibi, yerel gönüllülerin de desteğiyle Heathrow Müslüman Toplum Merkezi'nde (HMCC) bir merkez kurdu. Ekip, temel gıda maddeleri olan konserve sebzeler, makarna, ton balığı, hijyen malzemeleri, su ve kişisel bakım kitlerinden oluşan 400 acil yardım paketini dağıtarak, yerinden edilen ailelerin ve panik nedeniyle alışveriş yapmakta zorlananların acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. ZFA sözcüsü Syed Yousuf, "İhtiyaç içindeki ailelere kritik yardımlar ulaştırmaya derinden bağlıyız ve bu yardımların olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz," dedi. "Dualarımız bu felaketten etkilenenlerle birlikte, Florida'nın bu yıkıcı fırtınadan toparlanma sürecine başlamasına destek olmaya hazırız." Bu hızlı müdahale, ZFA'nin daha önce North Carolina'daki Kasırga Helene felaketi sonrasında yerel kuruluşlarla iş birliği yaparak marjinalleşmiş topluluklara temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdığı deneyim üzerine inşa ediliyor. ZF Acil Müdahale Ekibi, durumu değerlendirmeye devam ediyor ve gerektiğinde operasyonları genişletmeye hazır.

KASIRGA MİLTON: YIKICI ETKİ

Kasırga Milton, saatte 190 km hıza ulaşan rüzgarlarla Florida'ya vurdu ve eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı. Fırtına, tehlikeli fırtına dalgaları, şiddetli yağmurlar ve yaygın su baskınlarına neden olarak tahliyelere ve büyük çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Acil servisler kritik altyapıları yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışırken, ZF gibi insani yardım kuruluşları sahada yardım ve destek sağlamaya devam ediyor.