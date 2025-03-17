Amerika’nın Sesi’ne tırpan

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hükümet tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi talimatının ardından Amerika'nın Sesi'nde (VOA) çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı duyuruldu. The Hill tarafından elde edilen iç yazışmaya göre, VOA çalışanlarına, insan kaynaklarından veya "önceden" amirlerinden izin almadıkça iş yerlerine girmemeleri talimatı verildi.

VOA çalışanlarının tam maaş ve sosyal haklarla idari izne çıkarıldığı ifade edilen talimatta, çalışanların talep edilmesi durumunda "derhal basın kartlarını, belgelerini, elektronik cihazlarını ve diğer ekipmanlarını" teslim etmeleri gerektiği aktarıldı. Talimatta, çalışanların mesai saatleri içinde telefon ve e-posta yoluyla ulaşılabilir olmaları gerektiği aktarıldı.