Amman’da bölgesel zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın; Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Üst düzey heyetlerin katılımıyla düzenlenen toplantıdan sonra Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanları ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, toplantıda özetle şunları kaydetti:

(Lazkiye'deki olaylar) Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz.

Bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık.

(Terör örgütü PKK) Bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, Irak'ın da Suriye'nin de hatta İran'da silahlı grupları var, onların da sorunu. Fidan, Güler ve Kalın, 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü mevkidaşlarıyla Ankara'da, 14 Mart 2024'te de Iraklı yetkililerle Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti. Bu toplantılarla, bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.