Amsterdam Schiphol Havalimanı CEO’su yoğunluk krizinin ardından istifa etti

Schiphol Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, Benschop'un dün gece istifasını Royal Schiphol Grup yönetim kuruluna sunduğu ve istifasının kabul edildiği belirtildi.

Nisandan bu yana havalimanında devam eden personel eksikliği ve yoğunluk krizinin ardından on binlerce yolcunun uçuşunu kaçırması ve çok sayıda uçuşun iptal edilmesi sebebiyle havalimanı yönetiminin ağır eleştirilere maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Benschop'un "Elimden gelenin en iyisini yaptım ama olması gereken yerde değiliz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Grup Yönetim Kurulu Başkanı Jaap Winter'in "Benschop'un yönetiminde yoğunluk ve personel eksikliği krizini aşmak için alınan birçok tedbire rağmen yaz döneminde sorunlar bir nebze azalsa da tamamen çözülemedi." şeklindeki değerlendirmesi yer aldı.

Hollanda Kraliyet Havayolları CEO'su Marjan Rintel, Benschop'un istifasının "devam eden kaos ortamında" anlaşılır bulduğunu belirtti.

Amsterdam Schiphol Havalimanı hafta başında güvenlik personelinin yetersizliği sebebiyle ciddi yoğunluk yaşarken, havalimanı yönetimi çok sayıda uçuşun iptal edilmesini istedi.

Hollanda Havayolları Birliğine (BARIN) göre Ekim 2022 itibarıyla Schiphol çıkışlı uçuşların azaltılmasını isteyen havalimanı yönetiminin yolcu sayısında yüzde 18'lik azalma olacağı tahmin ediliyor.

NİSAN'DAN BU YANA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Schiphol Havalimanı'nda personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için personel ücretlerinin arttırılması, uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen nisandan bu yana süren yoğunluğa çözüm bulunamamıştı.

Schiphol Havalimanı ile Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan'dan bu yana havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödeneceği bildirilmişti.