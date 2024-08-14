Anadolu Ovası mazlumların sığınağı

Son dönemlerde artan mülteci karşıtlığı, Türk milletinin tarihsel gerçekliğiyle uyuşmuyor. Anadolu coğrafyası hep zulme uğrayan milletler için güvenli bir liman oldu:120 bin Yahudi, İspanya ve Portekiz'deki zulümden kaçıp İstanbul'a sığındı.Rus zulmünden kaçan Polonyalılar, İstanbul'da Polonezköy'ü kurdu.Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle Tatar Türkleri, Anadolu'ya göç etti.Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna'yı işgaliyle yüzbinlerce farklı kökenden Müslüman Anadolu'ya geldi.Yugoslavya'dan Türkiye'ye 305 bin 158 kişi göç etti.Nazi Almanya'sı zulmünden kaçan yüzlerce Yahudi bilim insanı Türkiye'ye sığındı.