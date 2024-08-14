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Giriş Tarihi: 15.8.2024

Anadolu Ovası mazlumların sığınağı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Anadolu Ovası mazlumların sığınağı
Son dönemlerde artan mülteci karşıtlığı, Türk milletinin tarihsel gerçekliğiyle uyuşmuyor. Anadolu coğrafyası hep zulme uğrayan milletler için güvenli bir liman oldu:
1492: 120 bin Yahudi, İspanya ve Portekiz'deki zulümden kaçıp İstanbul'a sığındı.
1830: Rus zulmünden kaçan Polonyalılar, İstanbul'da Polonezköy'ü kurdu.
1783: Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle Tatar Türkleri, Anadolu'ya göç etti.
1878: Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna'yı işgaliyle yüzbinlerce farklı kökenden Müslüman Anadolu'ya geldi.
1923-1951: Yugoslavya'dan Türkiye'ye 305 bin 158 kişi göç etti.
1933: Nazi Almanya'sı zulmünden kaçan yüzlerce Yahudi bilim insanı Türkiye'ye sığındı.
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Anadolu Ovası mazlumların sığınağı
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