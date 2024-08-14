Anadolu Ovası mazlumların sığınağı

Son dönemlerde artan mülteci karşıtlığı, Türk milletinin tarihsel gerçekliğiyle uyuşmuyor. Anadolu coğrafyası hep zulme uğrayan milletler için güvenli bir liman oldu:
1492:
120 bin Yahudi, İspanya ve Portekiz'deki zulümden kaçıp İstanbul'a sığındı.
1830:
Rus zulmünden kaçan Polonyalılar, İstanbul'da Polonezköy'ü kurdu.
1783:
Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle Tatar Türkleri, Anadolu'ya göç etti.
1878:
Avusturya- Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna'yı işgaliyle yüzbinlerce farklı kökenden Müslüman Anadolu'ya geldi.
1923-1951:
Yugoslavya'dan Türkiye'ye 305 bin 158 kişi göç etti.
1933:
Nazi Almanya'sı zulmünden kaçan yüzlerce Yahudi bilim insanı Türkiye'ye sığındı.