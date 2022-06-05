Anakara’dan Agapinor 2022’ye tepki: Rum provokasyonlarına destek olmayın çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) ile İsrail'in gerçekleştirdiği "Agapinor 2022" adlı ortak askeri tatbikata tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, tatbikata ilişkin, "GKRY'nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. KKTC'nin tatbikata ilişkin tepkisinin desteklendiğini belirten Bilgiç, KKTC'nin 31 Mayıs'taki açıklamasında da belirtilen yeni iş birliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikatın, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatı olduğunu vurguladı.Bilgiç, Türkiye'nin her koşulda KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini bildirdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da söz konusu tatbikatı kınadı. Bakanlık "Ülkelerin Rum tarafı ile kurdukları askeri ilişkiler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlar, Rum tarafının bu faaliyetlerine destek vermekten başka anlama gelmemektedir" açıklamasında bulundu. 29 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatın, GKRY ile İsrail arasında bugüne kadar yapılan en büyük askeri tatbikat olduğu belirtilmişti.