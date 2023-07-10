Anaokulunda bıçaklı saldırı! 3 çocuk feci şekilde can verdi

Çin'in Guangdong eyaletinin Lianjiang bölgesinde yerel saatle 07.40'ta bir kişi, anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk, 1'i öğretmen 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin'de anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video
Jiangxi eyaletinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.