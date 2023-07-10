Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Anaokulunda bıçaklı saldırı! 3 çocuk feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:12

Anaokulunda bıçaklı saldırı! 3 çocuk feci şekilde can verdi

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda korkunç bir saldırı meydana geldi.  Bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

İHA
Anaokulunda bıçaklı saldırı! 3 çocuk feci şekilde can verdi

Çin'in Guangdong eyaletinin Lianjiang bölgesinde yerel saatle 07.40'ta bir kişi, anaokulunda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk, 1'i öğretmen 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 25 yaşındaki saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'de anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video

Jiangxi eyaletinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anaokulunda bıçaklı saldırı! 3 çocuk feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA