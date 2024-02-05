Anaokulunda katliam

Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran halkı aç ve susuz bırakan katil İsrail ordusu, 121 günde 27 bin 365 kişiyi katletti. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) yaklaşık bir hafta önce soykırım eylemlerini önleme emri vermesinden bu yana yüzlerce Filistinliyi daha öldürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı 'nın (UNRWA) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi. Açıklamada, "Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor" ifadelerine yer verildi. Abluka altındaki Gazze'de her geçen saatin "daha çaresiz" olduğu vurgulanan paylaşımda, "İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor" denildi.UNRWA'nın açıklamasında, "Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor" ifadesine yer verilmişti. Öte yandan İsrail ordusu önceki gece de Refah, Han Yunus ve Gazze kentlerini gece boyunca ağır bir şekilde vurdu. Refah kentinde insanların sığındığı bir anaokulunu da hedef alındı. Bir gece de en az 92 kişi hayatını kaybetti. Bölgede İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmesinin ardından onlarca cesedin Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Burş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cesetlerin parçalanıp çürüdüğünü, yalnızca kalıntıların kaldığını belirtti. Öte yandan Jerusalem Post, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerinin çekildiği bölgelere geri döndüğünü yazdı.