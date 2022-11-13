Ankara-AB diyalog toplantısı yapılacak

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon konulu ilk yüksek düzeyli diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirilecek. AB Komisyonu, 15 Kasım'da Brüksel'de, bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon konularında Türkiye - AB Üst Düzey Diyalog toplantısı yapılacağını açıkladı. Açıklamada, AB Komisyonu binasında yapılacak toplantı sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AB Komisyonu İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel'in basın açıklamasında bulunacağı belirtildi.