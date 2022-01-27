‘Ankara bizim için vazgeçilmez müttefik

ABD 'nin
Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake
, "Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin, küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir" dedi. Flake, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sitesinde "Parti siyaseti, suyun kıyısında biter" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gençlik yıllarında o zamanlar nişanlı olduğu eşi Cheryl Flake
'in Türkiye'yi de kapsayan bir Güney Avrupa ve Ortadoğu gezisine çıktığını anımsatan Flake, eşinin fotoğraf albümünde İstanbul Boğazı
'nın yer aldığı bir fotoğrafta "En Sevdiğim Yer: İstanbul
!" yazdığını hatırlattı. Flake, her gittiği yerde eşinin "Güzel, ama bir Türkiye değil" yorumunu yaptığını ifade etti.
'KENDİMİ ŞANSLI SAYIYORUM'
Büyükelçi Flake, eşinin yıllar önce "Genç Büyükelçi" olarak başladığı yolculuğu bugün kendisinin ABD'nin Ankara Büyükelçisi görevini üstlenerek sürdürdüğü için kendisini "şanslı saydığını" kaydetti. Yazısında Flake, "Türkiye bugün, bazı en büyük ve en bilinen markalarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin Amerikalı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Beraberinde eşi Cheryl Flake ve büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret eden ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi
'ne geçen Flake, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.