Ankara İl Seçim Kurulu belli oldu!

Ankara Adliyesi konferans salonunda düzenlenen kura seçimine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Adalet Komisyon Başkanı Yılmaz Çiftçi ile birlikte Ankara Adalet Komisyonu üyesi Ayhan Biltekin ve çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ve hakim katıldı. 272 hakim arasından Ankara ve 6 ilçenin seçim kurulu başkanları ile yurt dışı seçim kurulu başkanı seçildi. Çekilen kurada Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya olurken, Ankara İl Seçim Kurulu 1. Asil Üyesi Celal Dilli, Ankara İl Seçim Kurulu 2. Asil Üyesi Refik Karakoç, Ankara İl Seçim Kurulu 1. yedek üyesi Ali Rıza Doğmuş, Ankara İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üye Tuğba Yenikomşuoğlu oldu. Yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanı yine Ali Uğuz oldu.
TAM LİSTE
Yapılan kura seçimine göre Ankara ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;
Ankara il seçim kurulu başkanı Volkan keskinkaya
Ankara il seçim kurulu 1. asıl üye Celal Dili
2. asıl üye Refik Karakoç
1. yedek üye Ali Rıza Doğmuş
2. yedek üye Tuğba Yenikomşuoğlu
Çankaya 1. ilçe seçim kurulu başkanı Ömer Faruk Kar
Çankaya 2. ilçe seçim kurulu başkanı Muhammet Karaca
Çankaya 3. ilçe seçim kurulu başkanı Seyda Bayarslan
Çankaya 4. ilçe seçim kurulu başkanı Burak Cenk İlhan
Keçiören 1. ilçe seçim kurulu başkanı Aydoğan Levent Gedik
Keçiören 2. ilçe seçim kurulu başkanı Ali Okkan
Keçiören 3. ilçe seçim kurulu başkanı Erdal Sümbül
Keçiören 4. ilçe seçim kurulu başkanı Yakup Güler
Yenimahalle 1. ilçe seçim kurulu başkanı Nejat Özkan
Yenimahalle 2. ilçe seçim kurulu başkanı Mevlüt Uçar
Yenimahalle 3. ilçe seçim kurulu başkanı İlker Yılmaz
Mamak 1. ilçe seçim kurulu başkanı Yusuf Kaya
Mamak 2. ilçe seçim kurulu başkanı Filare Şahin Ün
Mamak 3. ilçe seçim kurulu başkanı Çağlar Pürlüpinar
Altındağ 1. ilçe seçim kurulu Okay Koç
Altındag 2. seçim kurulu sefer İlker Alp
Pursaklar 1. ilçe seçim kurulu başkanı Selami Yücel
Yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanı Ali Uğuz