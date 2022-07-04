Ankara İl Seçim Kurulu belli oldu!

Ankara Adliyesi konferans salonunda düzenlenen kura seçimine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Adalet Komisyon Başkanı Yılmaz Çiftçi ile birlikte Ankara Adalet Komisyonu üyesi Ayhan Biltekin ve çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ve hakim katıldı. 272 hakim arasından Ankara ve 6 ilçenin seçim kurulu başkanları ile yurt dışı seçim kurulu başkanı seçildi. Çekilen kurada Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya olurken, Ankara İl Seçim Kurulu 1. Asil Üyesi Celal Dilli, Ankara İl Seçim Kurulu 2. Asil Üyesi Refik Karakoç, Ankara İl Seçim Kurulu 1. yedek üyesi Ali Rıza Doğmuş, Ankara İl Seçim Kurulu 2. Yedek Üye Tuğba Yenikomşuoğlu oldu. Yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanı yine Ali Uğuz oldu.



TAM LİSTE

Yapılan kura seçimine göre Ankara ve İlçelerinin tam listesi şu şekilde;

Ankara il seçim kurulu başkanı Volkan keskinkaya

Ankara il seçim kurulu 1. asıl üye Celal Dili

2. asıl üye Refik Karakoç

1. yedek üye Ali Rıza Doğmuş

2. yedek üye Tuğba Yenikomşuoğlu

Çankaya 1. ilçe seçim kurulu başkanı Ömer Faruk Kar

Çankaya 2. ilçe seçim kurulu başkanı Muhammet Karaca

Çankaya 3. ilçe seçim kurulu başkanı Seyda Bayarslan



Çankaya 4. ilçe seçim kurulu başkanı Burak Cenk İlhan



Keçiören 1. ilçe seçim kurulu başkanı Aydoğan Levent Gedik

Keçiören 2. ilçe seçim kurulu başkanı Ali Okkan

Keçiören 3. ilçe seçim kurulu başkanı Erdal Sümbül

Keçiören 4. ilçe seçim kurulu başkanı Yakup Güler



Yenimahalle 1. ilçe seçim kurulu başkanı Nejat Özkan

Yenimahalle 2. ilçe seçim kurulu başkanı Mevlüt Uçar

Yenimahalle 3. ilçe seçim kurulu başkanı İlker Yılmaz

Mamak 1. ilçe seçim kurulu başkanı Yusuf Kaya

Mamak 2. ilçe seçim kurulu başkanı Filare Şahin Ün

Mamak 3. ilçe seçim kurulu başkanı Çağlar Pürlüpinar



Altındağ 1. ilçe seçim kurulu Okay Koç

Altındag 2. seçim kurulu sefer İlker Alp

Pursaklar 1. ilçe seçim kurulu başkanı Selami Yücel

Yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanı Ali Uğuz