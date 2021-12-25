Ankara: Libya’da seçimleri destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Libya
'da dün yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlere ilişkin sağduyu çağrısı yaptı. Açıklamada, "Libya'da seçimleri, geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız biçimde yapılması, seçim sonuçlarının Libya'daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesi önem arz etmektedir. Libya'da ateşkesin ve sükûnetin tesisinde, siyasi sürecin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş, sağlıklı bir yasal zemin temelinde gerçekleştirilmesini başından beri savunagelmektedir" ifadeleri kullanıldı.