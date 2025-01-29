Ankara’da kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ikincisine iştirak edecek. Toplantının gündemi dış politika meseleleri ve bölgesel işbirliği, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması ve bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ile ulaştırma ve iletişim sektörlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklarından oluşuyor. Üçlü toplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalanması ve bildiriye ekli Eylem Planı ile ilerleyen dönemde üç ülke tarafından izlenecek somut yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.