Ankara’dan ABD’ye Sasunyan tepkisi: Vahim hata

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1982 yılında şehit edilen Los Angeles
Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Bilgiç, Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın serbest bırakılması hakkındaki soruya "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır. Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" cevabını verdi.