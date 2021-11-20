Ankara’dan AB’ye 10 maddelik çağrı

Avrupa Birliği
(AB) geçtiğimiz yıl, Türkiye
ile ilişkileri geliştirmek amacıyla 'pozitif gündem' fikrini ortaya attı. Ankara
'nın olumlu yaklaştığı pozitif gündem vurgusu, özellikle Yunanistan
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
'nin (GKRY
) Türkiye'ye karşı provokasyonları nedeniyle sekteye uğradı. Türkiye ile Avrupalı üst düzey yetkililer arasında kritik görüşmeler gerçekleştirilirken, Türk tarafı tüm görüşmelerde ikircikli tavırdan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Diplomatik kaynaklar, bu yıl AB'nin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'yi ziyareti, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımlarına devam etme kararı gibi adımlar olumlu olmakla beraber siyasi düzleme yansımadığı ve ilişkilerin seyrini etkilemekten uzak kaldığı görüşünde. Ankara, önümüzdeki yıl ise AB'den 10 konuda somut adım bekliyor. Türkiye'nin AB'den temel beklenti ve talepleri "Suriyeli sığınmacıları konu alan 18 Mart Mutabakatı
'nın günümüz gerçeklerini ve yeni sınamaları yansıtacak şekilde güncellenmesi, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması, reform gündeminin desteklenmesi, yüksek düzeyli diyalog toplantıları ve AB-Türkiye zirvesinin yapılması, vize muafiyetinde ilerleme sağlanması, Gümrük Birliği
'nin güncellenmesine dair müzakerelere başlanması, düzensiz göç konusunda işbirliğinin adil bir zemine oturtulması, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verilmesi, AB'nin ilişkilere bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması, başta GKRY ve Yunanistan olmak üzere, ulusal çıkarlarına AB'yi alet etmek isteyen ülkelere izin vermemesi" olarak sıralanıyor. "AB üyeliği, tüm sorunlara rağmen stratejik hedefimizdir" diyen kaynaklar, "Üyeliğimizin, Türkiye kadar AB'ye de fayda sağlayacağının farkına varılması önemli" değerlendirmesi yaptı.