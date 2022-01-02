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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Ankara’dan Almanya’ya tepki: Failleri bulun

Ankara’dan Almanya’ya tepki: Failleri bulun
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Müslüman mezarlığına yönelik saldırıya tepki göstererek faiilerin cezalandırılmasını istedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırının, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. ANKARA
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Ankara’dan Almanya’ya tepki: Failleri bulun
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