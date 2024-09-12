Ankara’dan katil İsrail’e soruşturma

Katil İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İnsanlığa karşı suç işleme' başlığı altında 'Kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık Eygi'nin öldürülmesine ilişkin sorumlular hakkında 'İnsanlığa karşı suç işleme' başlığı altında 'Kasten öldürme' suçundan soruşturma açtı. Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu 12. ve 13. maddeleri gereğince yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar kapsamında başlattığı soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "İsrailli saldırganları bir kez daha lanetliyorum. Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Kanı yerde kalmayacak" diyerek Türkiye'nin kararlığını vurguladı.