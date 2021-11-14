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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Ankara’dan Libya’ya siyasi destek vurgusu

Ankara’dan Libya’ya siyasi destek vurgusu
Fransa, Almanya ve İtalya'nın çağrısı ile Paris'te Uluslararası Libya Konferansı düzenlendi. Libya'daki son gelişmelerin değerlendirildiği konferansa, ABD ve Rusya dahil çok sayıda ülke katılırken Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil etti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Önal'ın, Türkiye'nin Libya Milli Birlik Hükümetine ve siyasi sürece desteğini vurguladığı aktarıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sedat Önal, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülebilir kılınması için KKTC'nin kazanılmış egemen haklarının tanınması gerektiğinin altını çizdi" denildi.
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Ankara’dan Libya’ya siyasi destek vurgusu
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