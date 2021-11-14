Ankara’dan Libya’ya siyasi destek vurgusu

Fransa, Almanya ve İtalya'nın çağrısı ile Paris'te Uluslararası Libya
Konferansı düzenlendi. Libya'daki son gelişmelerin değerlendirildiği konferansa, ABD ve Rusya dahil çok sayıda ülke katılırken Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal
temsil etti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Önal'ın, Türkiye'nin Libya Milli Birlik Hükümetine ve siyasi sürece desteğini vurguladığı aktarıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sedat Önal, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülebilir kılınması için KKTC'nin kazanılmış egemen haklarının tanınması gerektiğinin altını çizdi" denildi.