Ankara’dan tahıl koridoru diplomasisi

Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'nı hafta sonu askıya almasının ardından Türkiye'nin diplomasi çabaları sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Türkiye ile 16 gemi için hareket planı üzerine anlaşmaya varıldığını duyurdu.Türkiye, Rusya ile temaslarını sürdürürken, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen 97 tahıl gemisi ve gelen 15 geminin seyir riski oluşturduğu" uyarısında bulundu.BBC'deki haberde tahıl koridoru anlaşmasının şimdiye kadar krizin derinleşmesini önlediğine dikkat çekilerek "Piyasalar şimdi Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in anlaşmayı kurtarma çabalarının işe yarayıp yaramayacağını görmeyi bekliyor" denildi.Rusya'nın anlaşmayı askıya alması sonrası Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri yüzde 7.7 artarak son iki haftanın en yüksek düzeyine çıktı.Rusya güçleri dün sabah Ukrayna genelindeki birçok hedefi 50'den fazla füzeyle vurdu. Rus güçlerinin sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları sonucu ağırlıklı olarak enerji altyapılarının hasar gördüğü bildirildi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sürece dahil bilgi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda sunum yapan Kirişci, "Biz Türkiye olarak, gıda sıkıntısı çeken ülkelerin daha fazla yararlanması şartıyla ilk dönemi 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl koridorunun ikinci dört aylık dönemde de açık tutulmasını arzu ediyorduk. Maalesef son yaşanan gelişmeyle Rusya'nın konu ile ilgili almış olduğu aksiyon, 'Yeniden başa mı dönülüyor?' sorusunu gündeme getirdi" dedi.Bakan Kirişçi 29 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 9.3 milyon ton tahıl taşındığını, bunun yüzde 61'inin Avrupa, yüzde 26'sının Asya, yüzde 13'ünün Afrika ülkelerine ulaştırıldığını açıkladı. Kirişci, "BM'nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5.9'dur. Ukrayna tahılının alıcıları, maalesef yoksul olmayan ülkelerdir" dedi./ ANKARAMilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridorunun devamının sağlanması için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını, tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiğini ifade etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde de tahıl koridoru ele alındı./ANKARA