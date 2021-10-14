Ankara’dan Taliban’a: Kızların eğitimi önemli

Afganıstan'da
geçici hükümeti
kuran Taliban heyeti
dün Ankara
'da temaslarda
bulundu. Dışişleri Bakan
Vekili Emirhan Muttaki
başkanlığındaki
heyet, önce Dışişleri
Bakanlığı'ndaki yetkililerle
görüştü. Ardından Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile bir araya geldi. Çavuşoğlu,
görüşmenin ardından düzenlediği
basın toplantısında şunları
kaydetti: "Afganistan
ekonomisinin
çökmemesi gerekiyor. Özellikle
Afganistan'ın yurtdışındaki hesaplarını,
paralarını donduran ülkelerin de
maaşların ödenmesi bakımından daha
esnek davranmaları gerektiğini söylüyorduk."
Başından beri şu andaki
Taliban yönetimine tavsiyelerde
bulunduğuna dikkat çeken
Çavuşoğlu, "Biz Batılılar gibi üst
perdeden, ders verir nitelikte,
ön şartlar koşarak değil ama
önemini anlatarak tavsiyelerde
bulunduk. Her
şeyden önce ülkenin
birliği
ve
beraberliği
için kapsayıcı
olmaları gerektiğini
bugün bir kere daha
söyledik" diye konuştu.
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kız çocuklarının eğitimi ve
kadınların iş hayatına katılması
konusunda tavsiyeler de iletildi. Bu
konu sadece Batılıların değil, İslam
dünyasının da beklentisi. Türkiye
Maarif Vakfı'nın Afganistan'da 14 kız
okulu bulunuyor. Kızların eğitimi ve
kadınların iş hayatında çalışabilmesi
konusunda tavsiyelerimizi bugün
bir kere daha paylaştık. Özellikle sağlık
sektöründe kadınların tamamının
işine döndüğünü de kendileri bugün
söylediler. Tabii bizim orada yaşayan
vatandaşlarımız, dönmek isteyen
vatandaşlarımızla ilgili konuları
gündeme getirdik."
Çavuşoğlu, görüşmede terörle
mücadele ve Afgan göçmen
konularını ele aldıklarını
da kaydetti.
NATO AÇISINDAN İLK
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine gelen heyet, Taliban yönetimindeki Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ilk heyet olma özelliğini taşıyor. Bu ziyaret ayrıca, Taliban'ın bir NATO
ülkesine yaptığı ilk ziyaret. Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kâbil'e gitmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.