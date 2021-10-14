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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Ankara’dan Taliban’a: Kızların eğitimi önemli

BETÜL USTA BETÜL USTA
HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Ankara’dan Taliban’a: Kızların eğitimi önemli

Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik

Afganıstan'da geçici hükümeti kuran Taliban heyeti dün Ankara'da temaslarda bulundu. Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet, önce Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüştü. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: "Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Özellikle Afganistan'ın yurtdışındaki hesaplarını, paralarını donduran ülkelerin de maaşların ödenmesi bakımından daha esnek davranmaları gerektiğini söylüyorduk." Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Biz Batılılar gibi üst perdeden, ders verir nitelikte, ön şartlar koşarak değil ama önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Her şeyden önce ülkenin birliği ve beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik" diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kız çocuklarının eğitimi ve kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyeler de iletildi. Bu konu sadece Batılıların değil, İslam dünyasının da beklentisi. Türkiye Maarif Vakfı'nın Afganistan'da 14 kız okulu bulunuyor. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunda tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. Özellikle sağlık sektöründe kadınların tamamının işine döndüğünü de kendileri bugün söylediler. Tabii bizim orada yaşayan vatandaşlarımız, dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili konuları gündeme getirdik." Çavuşoğlu, görüşmede terörle mücadele ve Afgan göçmen konularını ele aldıklarını da kaydetti.

NATO AÇISINDAN İLK
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine gelen heyet, Taliban yönetimindeki Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ilk heyet olma özelliğini taşıyor. Bu ziyaret ayrıca, Taliban'ın bir NATO ülkesine yaptığı ilk ziyaret. Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kâbil'e gitmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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Ankara’dan Taliban’a: Kızların eğitimi önemli
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