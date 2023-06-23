Ankara’dan Yahudi yerleşimcilerin alçak saldırısına tepki: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısını lanetledi. Son günlerde Batı Şeria'da yeniden artan gerilimden büyük endişe duyulduğu belirtilen açıklamada "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyoruz. Bu kabul edilemez nefret suçunun faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Yine Batı Şeria'nın muhtelif yerlerinde yerleşimci grupların saldırılarını ve İsrail güçlerince Filistinli bir sivilin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz" denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de uluslararası topluma bu şiddet olaylarına ve nefret suçlarına karşı somut tedbir alma çağrısı yaptı.