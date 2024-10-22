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Giriş Tarihi: 23.10.2024

Ankara’nın başvurusu soykırımcıları panikletti

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Ankara’nın başvurusu soykırımcıları panikletti
Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) yaptığı "soykırım davasına müdahil olma başvurusu" İsrail'i panikletti. Türkiye'nin, Güney Afrika tarafından açılan davaya müdahil olmasının önüne geçmek isteyen İsrail, bunun için UAD'a 8 sayfalık bir yanıt yazısı gönderdi. Güney Afrika'nın UAD'da İsrail ile ilgili açtığı davaya Türkiye de müdahil olacağını açıkladı. Geçen aylarda Türkiye kapsamlı bir başvuru dilekçesi hazırlayıp UAD'a sundu. Başvuruda İsrail'in yaptığı soykırım kanıtları ile birlikte ortaya konuldu. Türkiye'nin başvurusuna karşı İsrail'in yazısı mahkemeye ulaştı. İsrail dilekçesinde "İsrail olarak biz esas hakkındaki dilekçemizi vermediğimiz için Türkiye'nin zamanlaması doğru değil. Bu nedenle başvuru kabul edilemez" bahanelerine sığındı.

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Ankara’nın başvurusu soykırımcıları panikletti
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