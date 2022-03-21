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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Ankara’ya övgü yağdı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Ankara’ya övgü yağdı
Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu, 4 yıl aranın ardından geçen günlerde Brüksel'de toplandı. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Türkiye'nin tavrı ve göçmenlere kucak açmasına övgüler yağdı.
Türkiye-AB KPK Eş Başkanı Sergey Lagodinsky (Almanya): Rusya'nın Ukrayna saldırısı, Türkiye'nin özel rolünü, sadece saldırganlığa karşı tavrıyla değil, aynı zamanda bir arabulucu veya insani bir aktör olarak da ortaya koydu.
AB Konseyi Dönem başkanlığından Fransız yetkili: Ukrayna konusunda Türkiye'nin çabalarını destekliyoruz.
Marco Makovec (Slovenya): Türkiye çok önemli bir ortaktır. Ukrayna krizi, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (İspanya): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Avrupa'da Türkiye ile ilgili bir takıntı oldu' dedi. Ben katılıyorum ona. Bazen önyargılı davranıyoruz ama Türkiye'yi biz aday olarak görüyoruz.
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Ankara’ya övgü yağdı
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