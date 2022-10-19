Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Annalena Baerbock: Ekonomik bağımlılık bizi şantaja maruz bırakıyor
Giriş Tarihi: 19.10.2022 00:31

Annalena Baerbock: Ekonomik bağımlılık bizi şantaja maruz bırakıyor

İHA
Annalena Baerbock: Ekonomik bağımlılık bizi şantaja maruz bırakıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ile ekonomik ilişkilerde dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Ekonomik bağımlılık, bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor” ded

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Savaş nedeniyle ülkesinin Rusya politikasındaki hatalara değinen Baerbock, "Kendimizi artık değerlerimizi paylaşmayan hiçbir ülkeye bağımlı kılmamamız gerekiyor. Ekonomik bağımlılık, bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor. Bu hatayı ikinci kez yapmamalıyız. Çin, kendisini dünyadan izole etti ve Tayvan'a karşı askeri harekat tehdidinde bulundu. Uluslararası standartlar yerine kendi kurallarını koymaya çalışıyor. Bu nedenle Avrupa olarak Çin'e karşı Asya'da alternatif pazarların açılması, çeşitlendirilmeler yapılarak ve riskleri dağıtmalıyız" dedi.

Bakan Baerbock, hükümet ortaklarının da Çin stratejisiyle ilgili olarak çalışmalar yaptığını zafiyetimizi büyük ölçüde azaltmamız gerektiğine dair hemfikir olduklarını aktardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Annalena Baerbock: Ekonomik bağımlılık bizi şantaja maruz bırakıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA