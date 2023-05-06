Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

ABD'de Derek ve Kenyatta Coleman çifti, rutin kontrol için gittikleri Boston Çocuk Hastanesi'nde doktorların olağandışı bir şey fark ettiğini öğrendi. Doktorlar, bebeğin beyninin içinde nadir görülen bir kan damarı anormalliği olan vasküler malformasyon olduğunu keşfetti. Bebeğin beynini gözlemleyen doktorlar, malformasyonun tehlikeli bir biçimde büyüdüğünü aktardı.Normal bir hamilelik süreci geçirdiğini düşünen annenin, karnındaki bebeği doğurmadan önce ameliyat edilip edilmemesine karar vermesi gerekiyordu. Çiftin onay vermesiyle ameliyat gerçekleşti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu işlem, anne karnındaki bir bebeğe yapılan ilk ameliyat olarak tıp tarihine geçti.Operasyonu gerçekleştiren Dr. Darren Orbach, "Bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde iyi olduğunu görmek muazzam bir şeydi. Sevinçten kendimizi çimdikledik. İşte o an gerçekten her şeyin harika olacağını anladığımız andı" dedi. Anne Coleman ise "Derek ve ben inancımıza derinden bağlıyız ve bunun için çok dua ettik. Kızımız dünyaya damgasını vurdu" dedi. Ameliyatın ardından yedi hafta geçtiği, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.