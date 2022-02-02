Antarktika’da keşfedilmemiş 300 binden fazla göktaşı var

Yapay zekâ bilim insanlarına ışık tutmaya devam ediyor. Yapılan yeni bir çalışmada Antarktika
kıtasında şu ana kadar keşfedilmemiş 300 binden fazla göktaşı olduğu ortaya çıkartıldı. Bu meteoritlerin nerelere düşmüş olabileceğine dair yapılan araştırma ise bir tür "hazine haritası" olarak anılıyor. Öte yandan kıta, mevcut koşulları nedeniyle de araştırmacılar için verimli bir saha olarak tanımlanıyor. Soğuk ve kuru bir havaya sahip olan Antarktika, bu sayede uzaydan gelen kayaların temiz bir şekilde korunmasına yardımcı oluyor. Bu kıtaya çarpan göktaşları, zaman içinde buz tabakalarının içine iyice yerleşiyor. Buz tabakaları da bu etki nedeniyle kıtanın uçlarına doğru kayıyor. Buza sıkışan meteorların birçoğu okyanusun sularına gömülüyor. Fakat kimi zaman göktaşları, rüzgârlar gibi bazı faktörler nedeniyle rengi değişen mavi buz alanlarında birikebiliyor.