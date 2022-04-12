Antarktika’nın simgesi Governoren! Tek bir hata koca bir tarihi nasıl suya gömdü?

'YÜZEN FABRİKA'

Governoren, "yüzen fabrika" denilen balina avcı gemileri arasında da lider gemi olarak görülmekte idi. 1915 yılında görevini tamamlayan gemi personellerinin eve dönüş yolculuğunda yaptıkları kutlamadan sonra bir lambanın devrilmesiyle başladığı düşünülen yangın, balina yağı ile dolu Governoren gemisinin yağlarının da alevleri beslemesiyle kontrolden çıkarak batmıştı. Yangında gemide bulunan 85 mürettebat başka bir balina avcı gemisi tarafından kurtarılmıştı.