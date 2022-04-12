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Haberler Dünya Haberleri Antarktika'nın simgesi Governoren! Tek bir hata koca bir tarihi nasıl suya gömdü?
Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:18 Son Güncelleme: 12.4.2022 13:25

Antarktika'nın simgesi Governoren! Tek bir hata koca bir tarihi nasıl suya gömdü?

AA
Antarktika’nın simgesi Governoren! Tek bir hata koca bir tarihi nasıl suya gömdü?

1915 yılında bir mürettebatın hatası nedeniyle batan dev gemi Governoren, Antarktika'nın simgesi olmaya devam ediyor. Meraklısı bu gemiyi en az Ernest Shackleton'un kayıp gemisi kadar merak ediyor. Balina avlamak için kullanılan geminin kalıntıları, halen Antarktika sularında yüzmeye devam ediyor.

Antarktika'da 1915 yılında son seferinden dönerken çıkan büyük yangınla birlikte Foyn Limanı'nda karaya oturan dönemin en büyük balina avcı gemilerinden Governoren, kıtaya gelen turistlerin ve bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Governoren'in hikayesi mart ayında Weddel Denizi'nin 3 km derinliğinde bulunan ve 1915 yılında batarak kaybolan Antarktika kaşifi Ernest Shackleton'un kayıp gemisi Endurance kadar ilgi çekici.

BALİNA AVLANIYORDU

1900'lü yılların başlarında Antarktika kıtasında karada balina avcılığı tesisi inşa etmek mümkün olmadığından Governoren gibi büyük çaplı balina avlamak için tasarlanan gemiler sıklıkla kullanılmaktaydı.

PETROL DE ÜRETİYORDU

Aynı zamanda bu büyük kapasiteli gemilerin avlanan balinalarla ilgili ayrıştırma işlemi yaptığı ve bu işlem sonucu 22 bin galondan fazla petrol üretildiği de biliniyordu.

'YÜZEN FABRİKA'

Governoren, "yüzen fabrika" denilen balina avcı gemileri arasında da lider gemi olarak görülmekte idi. 1915 yılında görevini tamamlayan gemi personellerinin eve dönüş yolculuğunda yaptıkları kutlamadan sonra bir lambanın devrilmesiyle başladığı düşünülen yangın, balina yağı ile dolu Governoren gemisinin yağlarının da alevleri beslemesiyle kontrolden çıkarak batmıştı. Yangında gemide bulunan 85 mürettebat başka bir balina avcı gemisi tarafından kurtarılmıştı.

KITANIN SEMBOLÜ

17 Ocak 1915 tarihinde Foyn Limanı'nda karaya oturan binlerce galon balina yağıyla dolu gemiden bugün geriye, paslanmış kalıntılar, ahşap tekneler ve eski balina yağı fıçıları kalırken, Governoren'in enkazı kıtanın bir nevi sembolü haline gelmiş durumda.

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Antarktika'nın simgesi Governoren! Tek bir hata koca bir tarihi nasıl suya gömdü?
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