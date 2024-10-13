Antik Çin’de kozmetik kullanıldığı keşfedildi

Antik Çin'de insanların günümüzdeki ruj ve allıklara benzeyen ürünler kullandığı ortaya çıktı. Independent'te yer alan habere göre arkeologlar, Antik Çin'de binlerce kişiye hitap eden başarılı bir kozmetik sektörü olduğunu ve o dönemde makyaj yapmanın temel bir kültürel alışkanlık sayıldığını keşfetti. MS 618 ve 907 arasında gelişen sektörde, hayvan yağlarından yapılan nemlendiriciler ve grafit tozu içeren kaş belirginleştiriciler de dâhil olmak üzere bir dizi ürün üretiliyordu. Archaeological and Anthropological Sciences isimli akademik dergide yayımlanan yeni çalışmada, ürünlerin Tang Hanedanı'nın elit olmayan zenginler tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı belirtildi. DIŞ HABERLER