AP’de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili, evde bulunan paralardan eşini sorumlu tuttu

Avrupa Parlamentosunun (AP) başkan yardımcısıyken yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı, basına yansıyan fotoğraflardaki paraların sadece bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu belirterek, bu durumdan eşinin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Yunanistan'da yayın yapan MEGA TV'ye konuşan avukat Mihalis Dimitrakopulos, polis tarafından çekilmiş ve Belçika basınına yansıyan balyalar halindeki nakit paralara ilişkin değerlendirmede bulundu.

9 FARKLI NOKTADA ARAMA YAPILDI

Dimitrakopulos, dosyanın gizliliği nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını vurgulayarak, fotoğraflarda paraların tam olarak kime ait olduğunun açık olmadığını savundu. Belçika Federal Savcılığının yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde farklı noktalarda ele geçirdiği yüklü miktardaki para destelerinin, 9 farklı noktada yapılan arama sonucu bulunduğuna dikkati çeken Dimitrakopulos, fotoğraftaki paraların bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu kaydetti.

"HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Dimitrakopulos, "Kaili'nin evinde bulunan paraların Kaili ile hiçbir ilgisi yoktur. Evinde eşi de vardı. Eşi, o paraların kime ait olduğuna ilişkin cevapları verecek tek kişidir." diye konuştu. Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin yanındaki bir valizde para bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu aktaran Dimitrakopulos, bu paraların kendisine Kaili'nin aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi tarafından verildiğini öne sürdü.

GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırılmıştı. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen yürürlüğe girmişti.