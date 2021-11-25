AP’den Türkiye’deki sığınmacılara destek

Avrupa Parlamentosu
(AP), Avrupa Birliği
'nin (AB) bütçesinden Türkiye
'deki sığınmacıları desteklemek için yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasını onayladı. Strabourg
'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket kabul edildi. Söz konusu fon, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım
(SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.