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Giriş Tarihi: 26.11.2021

AP’den Türkiye’deki sığınmacılara destek

AP’den Türkiye’deki sığınmacılara destek
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasını onayladı. Strabourg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin 2021 yılı bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasını içeren paket kabul edildi. Söz konusu fon, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.
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AP’den Türkiye’deki sığınmacılara destek
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