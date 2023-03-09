Aracı kara saplanan sürücü 6 gün sonra kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Big Pine bölgesinde bir dağ evinde yaşayan 81 yaşındaki Jerry Jouret, Nevada eyaletindeki ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktı. Fakat Jouret'in yaklaşık 3 saat sürmesi gereken yolcuğu kar engeline takıldı. Jouret'in yakınları 81 yaşındaki adamdan uzun süre haber alamayınca polise haber verdi.

California Otoyol Devriyesi ekipleri tarafından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları kapsamında cep telefonu sinyali tespit edildi. Helikopter destekli süren çalışmaların daraltıldığı bölgede yakıt ihmali yapan bir pilot karın arasında kaya olduğunu düşündüğü bir cisim fark etti. Alçalarak cismi inceleyen pilot, kara saplanmış aracı ve camdan sallanan bir eli fark etti.

California Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, aracın tespit edilmesinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 81 yaşındaki Jerry Jouret'e ulaşıldığı belirtildi. Yaşlı adamın hemen hastaneye sevk edildiği ve durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.



BİSKÜVİ YİYEREK HAYATTA KALDI

Jouret'in torunu Christian Jouret basına yaptığı açıklamada, dedesi Jouret'in yanlışlıkla dar bir yola saptığını ve kara saplandığını söyledi. Yaşlı adamdan günlerdir haber alamadıklarını belirten Christian, 6 günün ardından 81 yaşındaki dedesine ulaşıldığını ifade etti. Aracı kara saplanan Jouret'in yanında bulunan kruvasan, şeker, bisküvi ve atıştırmalıklarla 6 gün boyunca hayatta kaldığı öğrenildi.

Öte yandan dedesinin hastanede sadece birkaç saat kaldığını ve hipotermi belirtisi göstermediğini de kaydeden Christian, "Hemşireler, hayati değerlerinin iyi olduğunu görünce şoka girdi" dedi. Hastaneden ayrılan Jouret, Big Pine'daki evine geri döndü.