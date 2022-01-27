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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Aracından çıkan turisti ezerek öldürdü

Aracından çıkan turisti ezerek öldürdü
UGANDA'DAKİ Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü. Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca fil tarafından ezildi. Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti. Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı. Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor. AA
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Aracından çıkan turisti ezerek öldürdü
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