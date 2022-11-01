Arap Birliği Zirvesi Cezayir’de toplanıyor: Kritik konular gündemde

CEZAYİR DEKLARASYONU

Liderlerin ele alacağı başlıklar, geçen hafta boyunca üst düzey yetkililer ve daimi delegelerin toplantıları, ardından da hafta sonu gerçekleşen dışişleri bakanları düzeyindeki iki ana toplantıda taslak olarak belirlendi.

Bakanlar toplantısında hazırlanan taslak kararlar, liderler zirvesinde değerlendirilip son gelişmelerle ilgili maddeler de eklenerek nihai halini alacak. Kararlar, Arap Birliği tarafından resmi olarak "Cezayir Deklarasyonu" başlığını taşıyacak beyanname ile ilan edilecek.

7 TEMEL KARAR

Cezayir'deki 31. Arap Birliği Zirvesi'nde 7 temel karar alınması bekleniyor. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki, zirvenin gündeminde Suriye, Libya ve Yemen başta olmak üzere Arap dünyasında yaşanan krizler, İran'ın "Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesi", terörle mücadele ve Cezayir'in sunduğu Arap Birliğinde "reform" önerisinin yer alacağını söyledi.

Zirvede ayrıca ilk kez "Arap gıda güvenliği" konusunda bir stratejisi benimsenmesinin görüşüleceğini aktaran Zeki, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında süregelen Hedasi (Rönesans) Barajı müzakereleri ile 6 Kasım'da Mısır'da yapılması beklenen BM İklim Zirvesi'ni destekleme kararlarının da zirvede ele alınacağını kaydetti.