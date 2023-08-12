Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Arap gençlere göre Türkiye güçlü müttefik
Giriş Tarihi: 13.8.2023

Arap gençlere göre Türkiye güçlü müttefik

54 Arap şehrinde gençlerle yapılan anketin sonucu ‘çok kutuplu yeni küresel sistemin yankıları’ olarak yorumlandı. Ankete göre Arap gençleri arasında Türkiye ve Çin güçlü müttefik çıktı. ABD, İngiltere ve Fransa ise bölgede düşüşte

Arap gençlere göre Türkiye güçlü müttefik
Türkiye'ye dünyanın dört bir yanında destekler artmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Asda'a Bcw isimli küresel iletişim ajansı, geleneksel anket sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 15'incisi yayınlanan Arap Gençliği Anketi, yaşları 18-24 arasında değişen, yarısı kız yarısı da erkek olan 3 bin 600 genç ile yüz yüze gerçekleştirildi. Ortadoğu ile Kuzey Afrika'dan 18 ülkenin 54 şehrinde yapılan anketin sonucuna göre Arap gençlerinin yüzde 82'si Türkiye'yi "güçlü müttefik" olarak görüyor. Bölgede Türkiye'nin ardından "güçlü müttefik" olarak yüzde 80'le Çin geliyor.



'ÇOK KUTUPLU DÜZENİN İŞARETİ'
Aynı araştırmaya göre Arap gençlerinin ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere desteğinin azaldığı saptandı. Örneğin ABD, "güçlü müttefik olan ülkeler" sıralamasında yedinci sırada yer aldı. Anketi gerçekleştiren ekipte yer alan Faisal al-Yafai, "Sonuçlar çok ilginç. ABD, İngiltere ve Fransa düşüşte. Trend Türkiye ve Çin'in lehine yükselişte. Bu da aslında yeni çok kutuplu düzenin göstergesi denilebilir" dedi. Uzmanlara göre Türkiye'ye farklı coğrafyalarda desteğin artmasının arkasında birçok neden yatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" söylemi, gençler üzerinde etkili oluyor. Ayrıca Türkiye'nin ayrım gözetmeksizin her yere yardım elini uzatması, ülkemize gelen turistlerin Türkiye'deki gelişmeleri yerinde gözlemlemesi ve Ankara'nın üstlendiği arabuluculuk adımları gibi gelişmelirin de olumlu etki yaptığı söyleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arap gençlere göre Türkiye güçlü müttefik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA