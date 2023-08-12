Arap gençlere göre Türkiye güçlü müttefik

Türkiye'ye dünyanın dört bir yanında destekler artmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Asda'a Bcw isimli küresel iletişim ajansı, geleneksel anket sonuçlarını açıkladı. Bu yıl 15'incisi yayınlanan Arap Gençliği Anketi, yaşları 18-24 arasında değişen, yarısı kız yarısı da erkek olan 3 bin 600 genç ile yüz yüze gerçekleştirildi. Ortadoğu ile Kuzey Afrika'dan 18 ülkenin 54 şehrinde yapılan anketin sonucuna göre Arap gençlerinin yüzde 82'si Türkiye'yi "güçlü müttefik" olarak görüyor. Bölgede Türkiye'nin ardından "güçlü müttefik" olarak yüzde 80'le Çin geliyor.Aynı araştırmaya göre Arap gençlerinin ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere desteğinin azaldığı saptandı. Örneğin ABD, "güçlü müttefik olan ülkeler" sıralamasında yedinci sırada yer aldı. Anketi gerçekleştiren ekipte yer alan Faisal al-Yafai, "Sonuçlar çok ilginç. ABD, İngiltere ve Fransa düşüşte. Trend Türkiye ve Çin'in lehine yükselişte. Bu da aslında yeni çok kutuplu düzenin göstergesi denilebilir" dedi. Uzmanlara göre Türkiye'ye farklı coğrafyalarda desteğin artmasının arkasında birçok neden yatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" söylemi, gençler üzerinde etkili oluyor. Ayrıca Türkiye'nin ayrım gözetmeksizin her yere yardım elini uzatması, ülkemize gelen turistlerin Türkiye'deki gelişmeleri yerinde gözlemlemesi ve Ankara'nın üstlendiği arabuluculuk adımları gibi gelişmelirin de olumlu etki yaptığı söyleniyor.