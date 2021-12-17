Arap kıyafetleriyle Aksa’ya baskın

İSRAİL
polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ediyor. Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'nın avlularında Yahudi ibadetlerini yerine getirmek için namaz kılma alıştırmaları yaptığı ortaya çıktı. Şavk al Avsat'a göre Yahudi yerleşimciler bu baskınları Arap kıyafetleriyle kamufle olarak yapıyorlar. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el
- Kisvani, bu planın Müslümanlar için en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi.