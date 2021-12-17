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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Arap kıyafetleriyle Aksa’ya baskın

Arap kıyafetleriyle Aksa’ya baskın
İSRAİL polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ediyor. Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'nın avlularında Yahudi ibadetlerini yerine getirmek için namaz kılma alıştırmaları yaptığı ortaya çıktı. Şavk al Avsat'a göre Yahudi yerleşimciler bu baskınları Arap kıyafetleriyle kamufle olarak yapıyorlar. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el- Kisvani, bu planın Müslümanlar için en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi.
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Arap kıyafetleriyle Aksa’ya baskın
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