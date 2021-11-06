Arılardan kaçarken piranalara yem oldu

Brezilya
'nın Minas Gerais eyaletinde göle giderek balık tutmaya karar veren 3 kişilik arkadaş grubu, arıların saldırısına uğradı. Arı sürüsünden kaçabilmek için suya atlayan grup, kısa süre sonra gölün piranalarla dolu olduğunu fark etti. Arkadaş grubundan iki kişi güvenli bir şekilde gölden çıkmayı başarırken, 30 yaşındaki talihsiz adam ise piranaların kurbanı oldu. Jilet gibi keskin dişlere sahip etobur canlılar olarak bilinen piranalar, kısa sürede adamın vücudunun yüzü dahil çeşitli bölümlerini paramparça etti. Tanınmaz hale gelen adamın cansız bedeni, bölgeye yardıma gelen itfaiye ekipleri tarafından kıyıdan 4 metre uzaklıkta bulundu.