Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Arılardan kaçarken piranalara yem oldu
Giriş Tarihi: 6.11.2021

Arılardan kaçarken piranalara yem oldu

Arılardan kaçarken piranalara yem oldu
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde göle giderek balık tutmaya karar veren 3 kişilik arkadaş grubu, arıların saldırısına uğradı. Arı sürüsünden kaçabilmek için suya atlayan grup, kısa süre sonra gölün piranalarla dolu olduğunu fark etti. Arkadaş grubundan iki kişi güvenli bir şekilde gölden çıkmayı başarırken, 30 yaşındaki talihsiz adam ise piranaların kurbanı oldu. Jilet gibi keskin dişlere sahip etobur canlılar olarak bilinen piranalar, kısa sürede adamın vücudunun yüzü dahil çeşitli bölümlerini paramparça etti. Tanınmaz hale gelen adamın cansız bedeni, bölgeye yardıma gelen itfaiye ekipleri tarafından kıyıdan 4 metre uzaklıkta bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arılardan kaçarken piranalara yem oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA