Arızaya giden elektrik şirketi çalışanları dehşeti yaşadı! Donmak üzereyken kurtarıldı

Özalp ilçesine bağlı Bağraçık Mahallesi kırsalında elektrik arızasına giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarının kara saplanınca mahsur kaldı. Araçta bulunan VEDAŞ çalışan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
İhbar sonucu bölgeye sevk edilen ambulans ve karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu donmak üzereyken VEDAŞ ekibine ulaştı. İlk müdahaleleri bölgede yapılan 4 elektrik şirketi çalışanı ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine getirildi. 4 kişinin tedavisi hastanede