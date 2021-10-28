Arjantin mahkemesinde şoke eden anlar! Katil miyavlayınca…

HAKKINDA MÜEBBET İSTENİYOR

Pereg'in müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava, tanıkların ve bilirkişilerin ifadelerinin dinlenmesi için 3 Kasım'a ertelenirken, jürinin de Pereg hakkındaki kararını bu tarihte açıklaması bekleniyor.

Annesini ve teyzesini öldüren zanlı, dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi | Video

Zanlı Pereg, bir sonraki duruşmaya katılamayacak ancak tutuklu olduğu hapishanede görüntülü olarak davayı takip edebilecek.