Arjantin’deki kayalar milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak

Bilim insanlarının Güney Amerika'da yaptıkları keşif milyarlarca yıl öncesine dair ipucu verebilir. BBC'de yer alan habere göre, uzmanlar dünyanın 3.5 milyar yıl önce nasıl olabileceğine dair fikir verebilecek bir ekosistem üzerine çalışıyor. Arjantin'de, stromatolit adı verilen fosilleşmiş mikropların oluşturduğu dev bir kaya yığınına ev sahipliği yapan bölgeden ilk örnekler alındı. Araştırmacılar bu bölgedeki stromatolitlerin modern dünyanın başka yerlerindekilere benzemediğini söylüyor. Astrobiyolog Dr. Brian Hynek, "Modern olanları inceleyerek erken dünya yaşamı hakkında bilgi edinebiliriz" dedi.