Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Arjantin’deki kayalar milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak
Giriş Tarihi: 6.1.2024

Arjantin’deki kayalar milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak

DIŞ HABERLER
Arjantin’deki kayalar milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak
Bilim insanlarının Güney Amerika'da yaptıkları keşif milyarlarca yıl öncesine dair ipucu verebilir. BBC'de yer alan habere göre, uzmanlar dünyanın 3.5 milyar yıl önce nasıl olabileceğine dair fikir verebilecek bir ekosistem üzerine çalışıyor. Arjantin'de, stromatolit adı verilen fosilleşmiş mikropların oluşturduğu dev bir kaya yığınına ev sahipliği yapan bölgeden ilk örnekler alındı. Araştırmacılar bu bölgedeki stromatolitlerin modern dünyanın başka yerlerindekilere benzemediğini söylüyor. Astrobiyolog Dr. Brian Hynek, "Modern olanları inceleyerek erken dünya yaşamı hakkında bilgi edinebiliriz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arjantin’deki kayalar milyarlarca yıl öncesine ışık tutacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA