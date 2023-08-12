Arnavutluk’ta FETÖ protestosu

Arnavutluk Müslüman Forumu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakınlığı bilinen Arnavutluk İslam Birliği'nde (KMSH) seçim sürecindeki usulsüzlüklere karşı eylem düzenlendi. Organizatörler, bu barışçıl eylemin, "KMSH meclisi, müftülük meclisleri ve cami meclisleri gibi ülkedeki Müslümanları temsil eden kurumların seçimlerinde yapılan manipülasyon" hakkında Müslümanların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. "Gülenci gaspçılar, Arnavutluk İslam Birliği'nden uzaklaştırılsın" sloganıyla yapılan eylemde, "KMSH, bir darbeci tarikatının rehinesidir" yazılı pankartlar taşındı. Arnavutluk Müslüman Forumu Başkanı Fisnik Kruja, "KMSH, ne yazık ki 'hizmet' olarak bilinen tek bir mezhebe veya gruba mensup kişileri en tepeye yerleştirerek, giderek daha mezhepçi bir kuruma dönüşmüştür" ifadesini kullandı. KMSH'nin yeni başkanlık seçimi, 2024'te yapılacak.