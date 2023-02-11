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Giriş Tarihi: 11.2.2023 09:09

Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk hükûmeti, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 13 Şubat'ta ülkede 1 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı.

AA
Arnavutluk’ta ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, hükûmetin bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Pazartesi günü bayrakların yarıya indirilmesi ve mum yakılmasının bir dayanışma simgesi olacağını anımsatan Rama, "Türkiye-Suriye sınırındaki büyük deprem trajedisinde hayatını kaybedenlerin anısına ve daha önce Arnavutluk'u etkileyen benzer bir felakette yanımızda olan dost Türkiye ile bir dayanışma işareti olarak Arnavutluk hükûmeti, 13 Şubat Pazartesi günü ulusal yas ilan etme kararı aldı." ifadesini kullandı.

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Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi
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