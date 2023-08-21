Art arda ateşlendi! Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un emri verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD ve Güney Kore ordularının ortak askeri tatbikatının başlamasının ardından, ülkesinin stratejik seyir füzelerinin test atışını izlediğini gösteren fotoğraf yayımlandı. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, silahları ve savaş hazırlıklarını gözden geçirmek üzere devriye gemisine teftiş gezisi düzenledi. Ziyaret tarihinin belirtilmediği haberde Kim'in, ziyaretin ardından stratejik seyir füzeleri fırlatma tatbikatını izlediği bilgisi verilerek, Kuzey Kore liderinin devriye gemisinden fırlatılan füzeyi izlediği fotoğraf yayımlandı.

Kuzey Kore'nin füze testlerine ilişkin yapılan açıklamada, geminin belirlenen hedefleri "hatasız" şekilde vurarak saldırı kabiliyetini ve savaşa hazır olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Kim, ülke donanması için güçlü savaş gemileri inşa etme ve gemi ile su altı silah sistemlerini modernize etme çabalarını destekleyeceğini belirterek, geminin bulunduğu filonun eğitimlerini daha da yoğunlaştırmasını, savaşa hazırlık konusunda her zaman örnek olmasını ve donanmanın güçlendirilmesinde her zaman başı çekmesini istedi.