Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki masum sivillere yönelik sistemli ve sadist katliamları dünyayı çileden çıkarıyor. Han Yunus kentinde açlık ve salgın hastalıkların pençesine tek edilen insanların üzerine füzelerle ölüm yağdıran katil İsrail ordusunun sadistliğine küresel tepkiler çığ gibi büyüyor. Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in Han Yunus'a yönelik bombardımanlarıyla ilgili, "Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır" derken Sınır Tanımayan Doktorlar ile Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) ise durumun her açıdan felaket olduğunu belirtti. Çok sayıda saldırının yaşandığı Nasır Tıp Kompleksi ve Emel Hastanesi bölgesinde insanlar korku içinde bekliyor. Ekipler hastanelerden çıkamıyor.Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de İsrail'in "meşru müdafaa zamanının bittiğini" söyleyerek derhal ateşkes yapılmasını istedi. Alman medya grubu RND'ye konuşan Elina, "Çok açık konuşayım: Artık yeter, Gazze'deki sivil nüfusun derhal insani ateşkese ihtiyacı var" diyerek isyanını dile getirdi.Yurt dışından yardım malzemesi taşıyan birçok kamyonun Gazze'ye girişine izin verilmediğine dikkat çeken Elina, "İnsanlar açlıktan ölüyor ve temiz içme suyundan mahrumlar. Bunun temel nedeni İsrail" ifadelerini kullandı.Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise İsrail güçlerinin çevresini hedef alıp hareket özgürlüğünü kısıtladığı Nasır Hastanesi'ndeki insani ve tıbbi durumun felaket seviyesine ulaştığını belirtti. Kudra, "Nasır Tıp Kompleksinde ameliyathanelerdeki anestezi ilaçları tükendi, hastanede yiyecek kalmadı" dedi. Hasta ve yaralılar için kullanılan ağrı kesici ilaçların da tükendiğini aktaran Kudra, "Hastanedeki yakıt miktarı beş günden az bir süre yeter" açıklamasında bulundu.İsrail ordusu, yardım bekleyen Filistinlileri vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen insani yardım TIR'larını bekleyen bir grup Filistinliyi hedef aldığını kaydetti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü, 150 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail işgali, Gazze'de Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı yeni bir katliam gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı. Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesine onlarca durumu kritik olan yaralının getirildiğini aktaran Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. Öte yandan katil oldusu Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) tesisine düzenlediği saldırıda da 12 kişi hayatını kaybetti.İşgalci İsrail ordusunun 111 gündür katliam yaptığı Gazze Şeridi'ndeki acı artık tarif edilemiyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde personelin bahçede mezarlar kazdığını çünkü çok sayıda ölüm beklendiğini ifade etti. Yoğun bombardımandan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuk açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla boğuşuyor. Filistinliler çöplerden bulduklarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Küçücük çocuklar çöp yığınları arasında yakacak malzeme topluyor.