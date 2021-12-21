Aşı karşıtları Yunanistan’ı karıştırdı! Okul müdürünü kelepçeleyip...

Geçtiğimiz günlerde Atina'nın kuzeyinde bulunan Katerini kenti yakınlarında meydana gelen olayda, aşı karşıtı olan şüpheliler, okuldaki öğrencilerin günlük korona giriş kontrolünden hemen önce 61 yaşındaki müdür yardımcısını kelepçeleyip zorla bir araca bindirerek kaçırdılar.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Saldırganların, okul müdürünü 'anayasal hükümleri ihlal ettiği' gerekçesiyle karakola götürmeye çalıştıkları ifade edildi. Ekipler, şüpheli olduğu belirtilen 9 erkek ve 2 kadını kısa sürede yakaladı. Zanlılar 'aşağılayıcı dil kullanmak ve huzuru bozmaktan' yargılanıyor.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYORLAR
Ülkede aşırı sağcı unsurlarla hareket eden korona aşısı karşıtları sosyal medya üzerinden örgütleniyor. Aşı karşıtlarının bir kısmı daha da ileri giderek kendilerine 'anayasa muhafızları' ismini verip silahlandı.
GEÇEN HAFTA DA BİR OLAY YAŞANDI
Geçen hafta da Anayasa muhafızları, Selanik'te korona teşhis merkezine saldırıda bulunmuştu. Sözde muhafızlar merkezi bastıktan sonra zorla tüm çalışanların resmi belgelerini kontrol etmeye çalışmıştı.
ARALARINDA BİLİM İNSANLARI BİLE VAR
Bu grup özel devriye araçları kullanıyor ve çeşitli merkezler kurdular. Bu merkezlerde de koronayla sözde mücadele adı altında bitkisel madde ve sözde ilaç satıyorlar. Silahlı aşı karşıtları grubunda eski askerler, bürokratlar ve hatta bilim insanları bile var.