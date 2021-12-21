Aşı karşıtları Yunanistan’ı karıştırdı! Okul müdürünü kelepçeleyip...

ARALARINDA BİLİM İNSANLARI BİLE VAR

Bu grup özel devriye araçları kullanıyor ve çeşitli merkezler kurdular. Bu merkezlerde de koronayla sözde mücadele adı altında bitkisel madde ve sözde ilaç satıyorlar. Silahlı aşı karşıtları grubunda eski askerler, bürokratlar ve hatta bilim insanları bile var.