Rusya
, Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşamaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19'dan günlük ölüm oranında açık ara ilk sırada yer alan Rusya'da son 24 saatte 1123 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 36 bin 582 olarak açıklandı. Rusya Kovid-19'a karşı aşıyı ilk bulan ülkelerden olmasına rağmen aşılama çok düşük oranda gidiyor. Rus
basınındaki analize göre "Aşı karşıtlığı 1 milyon hayata mal oldu." TürkRus.com sitesi Komsomolskaya Pravda
gazetesindeki detayları aktardı. Habere göre Rusya'da ölüm oranlarının bu denli yüksek seyretmesinin sebebi de aşı oranlarının düşük olmasına bağlanıyor. Komsomolskaya Pravda gazetesi, Rusya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının günde bin değil, aslında yaklaşık 3 bin civarında olduğunu ileri sürdü. Gazetede çıkan bir değerlendirmede Sağlık Bakanlığı
'nın açıkladığı verilerin daha sonraki günlerde resmi istatistik servisi Rosstat
tarafından en az iki kat artırıldığına dikkat çekildi. Bunun temel nedeni, bakanlığın "sadece koronavirüs pandemisi nedeniyle ölümleri", Rosstat'ın ise "koronavirüsün de neden olduğu kronik hastalıklar dahil tüm ölümleri" hesaba katması. Değerlendirmeyi kaleme alan Dmitri Olşanski
, "fazla ölüm" tabir edilen hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının şu anda 800 bin olduğunu, 2022 ocak ayı geldiğinde ise bu sayının 1 milyona çıkacağını belirtti. Gazeteci, savaş yıllarına göndermede bulunarak bu sayıyı "Yeni 1914 yılı" sözleriyle niteledi. İktidara çağrıda bulunan Olşanski, "Eğer Batı
'da söylendiği gibi 'kanlı bir rejimsek' bu rejim kendisini artık göstersin ve zorunlu aşılamaya geçsin. Yoksa kaybımız Birinci Dünya Savaşı
'ndaki gibi olacak" ifadelerini kullandı. Rusya, Birinci Dünya Savaşı'nda 2 milyon civarında asker kaybetmişti. DIŞ HABERLER